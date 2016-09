Der Asteroid 2016 RB1 mit einem Durchmesser von rund zehn Metern wurde von einem US-Roboter-Teleskop am Montag erspäht, wie die Astronomische Gesellschaft Winterthur am Mittwoch mitteilte. Der Schweizer Sternwartenleiter Markus Griesser hatte ihn in der Nacht auf Mittwoch von der Sternwarte Eschenberg in Winterthur aus beobachtet, fotografiert und präzise vermessen.

Die Ergebnisse wurden kurz nach Mitternacht Schweizer Zeit vom "Minor Planet Center" MPC in den USA publiziert und halfen den Experten, die Bahn des Asteroiden genauer zu bestimmen. So konnte auch bestätigt werden, dass keine Gefahr einer Kollision mit der Erde besteht. Bei seinem Vorbeiflug wird der Asteroid allerdings nur von der südlichen Hemisphäre aus zu sehen sein, schrieb die Astronomische Gesellschaft Winterthur.