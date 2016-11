Beim Barometer von Travail Suisse auffallend sind grosse regionale Unterschiede: In der Genferseeregion fühlen sich knapp 40 Prozent am Ende eines Arbeitstages oft oder sehr häufig emotional erschöpft, im Tessin gar fast die Hälfte. Arbeiten die Lateiner härter als die Deutschschweizer? Oder sind sie wehleidiger und klagen rascher? «Im Tessin und um den Genfersee ist der Arbeitsmarkt exponiert und die Konkurrenz durch Grenzgänger gross», sagt Gabriel Fischer, Leiter Wirtschaftspolitik bei Travail Suisse. Damit erkläre sich auch eine weitere festgestellte Differenz: Während sich im Schweizer Durchschnitt gut 13 Prozent der Befragten in hohem oder sehr hohem Mass um ihren Arbeitsplatz sorgen, sind es im Tessin rund ein Fünftel und in der Genferseeregion gar über ein Viertel (siehe Grafik).

Diese Erklärung ist dem Arbeitgeberverband zu einfach. «Dagegen spricht tendenziell, dass es auch in der Deutschschweiz verschiedene Regionen mit einem hohen Anteil an Grenzgängern gibt», teilt Lützelschwab mit.