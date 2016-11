Fiscal-IT ist das Nachfolgeprojekt des 110-Millionen-Flops Insieme der Steuerverwaltung des Bundes. Für einen Insider in Sachen Bundesinformatik ist klar: «Das Finanzdepartement hat das sehr komplexe Projekt Fiscal-IT nicht im Griff, das wird zum Debakel.» Grundprobleme aus seiner Sicht: Viele Firmen, die schon Insieme verbockt und trotzdem kassiert haben, sind auch bei Fiscal-IT wieder an Bord und kassieren tüchtig weiter. Es gebe aber praktisch keine Werkverträge, sodass kein Lieferant etwas fertigstellen müsse. Man setze auf die gleiche untaugliche Technologie wie bei Insieme, findet der Fachmann. Was es brauche, sei eine Überprüfung der Anforderungen. Jene Systeme, die heute funktionieren, könne man übernehmen,

so der Fachmann. Den Rest müsste man von einem einzigen Anbieter,

den man per Ausschreibung bestimme, realisieren lassen. (hay)