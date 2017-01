«Die Unternehmenssteuerreform hilft uns, konkurrenzfähiger zu werden»

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F&E) in der Maschinenindustrie wachsen nur schwach. Warum?

Hans Hess: Das hat mit den KMU zu tun. Die Erträge leiden unter dem starken Franken. Wenn die Erträge zurückgehen, investieren Firmen weniger in Forschung und Entwicklung. Das macht mir Sorgen. Denn Innovationen sind das Lebenselixier der Industrie. Die Unternehmenssteuerreform III hilft uns, wieder konkurrenzfähiger zu werden.

Weshalb?

Der Sonderabzug für F&E-Aufwendungen hilft den KMU. Sie erhalten einen Anreiz, mehr in die Entwicklung zu investieren. Die Steuerreform nützt dem Werkplatz. Wir haben lange für diese Inputförderung gekämpft.

Ein Grossteil der KMU zahlt keine Steuern. Da hilft kein Steuerabzug.

Das sehe ich anders. KMU sind Firmen mit bis zu 250 Mitarbeitern. Sie beschäftigen zwei Drittel aller Beschäftigten in der Maschinenindustrie. Natürlich profitiert eine Firma, die 100 Millionen in die Forschung investiert, in absoluten Zahlen mehr von der Steuerreduktion. Doch die Wirkung ist für ein KMU mit einer Investition von einer Millionen Franken in die F&E grösser.

Kleine Firmen haben keine Forschungsabteilungen. Wie definiert man die F&E- Aufwendungen für den Steuerabzug?

Bei Firmen mit einem Umsatz ab rund 10 Millionen Franken gibt es meistens klar zugeordnete Personen, die in der Entwicklung arbeiten. Bei kleineren Firmen ist es schwieriger. Doch wir werden auch hier eine unbürokratische Lösung finden. Eine steuerliche Förderung von F&E gibt es bereits in 28 von 34 OECD-Staaten, und zwar für kleine und grosse Firmen.

Schwächerer Franken oder USR III: Wofür würden Sie sich entscheiden?

Die USR III. Lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Wir müssen uns wohl leider damit abfinden, dass sich der Franken in naher Zukunft nicht abschwächen wird.

Interview: Doris Kleck