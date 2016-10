Die Frau schaltete den Herd an und ging zu ihrer Nachbarin im oberen Stockwerk, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. Im Gespräch dachte sie nicht mehr an das kochende Öl. Als die beiden Frauen Rauch rochen und diesen an der Fassade hochsteigen sahen, rannten sie in den unteren Stock.

Sie versuchten den Herd abzuschalten, was aber misslang. Erst die mit 15 Personen angerückte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die beiden Frauen mussten mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Spital. Der Sachschaden dürfte mehrere zehntausend Franken betragen.