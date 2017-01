Die Enthüllung der «Nordwestschweiz» schreckte gestern halb Bundesbern auf: Bis zu 200 Millionen Franken an Steuergeldern muss der Bund aufwerfen, weil er für eine Flotte unrentabler Hochseeschiffe bürgt.

Am frühen Nachmittag räumte das Wirtschaftsdepartement (WBF) von Bundesrat Johann Schneider-Ammann (FDP) in einer langen Stellungnahme ein: «Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Entwicklung» in der Reedereibranche «droht dem Bund durch den Ausfall von Bürgschaften ein finanzieller Schaden in unterer dreistelliger Millionenhöhe.»

Finanzkontrolle untersucht bereits

Gemäss den Informationen, die der «Nordwestschweiz» vorliegen, besteht für den Bund wegen der Finanzprobleme eines Eigentümers von zwölf der 50 Hochseeschiffe unter Schweizer Flagge ein Verlustrisiko von 175 bis 200 Millionen. Zudem muss der Bund derzeit pro Monat für Überbrückungskredite von bis zu einer Million geradestehen, damit die Frachter weiterbetrieben werden können.

Das Geschäft war bereits mehrmals Thema im Bundesrat, die Öffentlichkeit wurde jedoch nicht informiert. Das WBF hielt gestern schliesslich fest, dass «eine Information der Öffentlichkeit bisher nicht möglich war, um die Lösungsfindung nicht zu beeinträchtigen und um damit einen allfälligen Schaden für den Bund möglichst tief zu halten.» Schneider-

Ammann hat wegen des Berichts in der gestrigen «Nordwestschweiz» denn auch Strafanzeige gegen unbekannt wegen Amtsgeheimnisverletzung eingereicht.

Derzeit versuchen Schneider-Ammann und Finanzminister Ueli Maurer, die Schiffe zu verkaufen, weiss die «Nordwestschweiz». Und zwar freihändig – ohne Ausschreibung.

Das wiederum stösst auf Kritik. «Freihändig verkaufen, das geht nicht», sagt Nationalrätin und Finanzpolitikerin Margret Kiener Nellen (SP/BE).

«Die Schiffe müssen öffentlich international ausgeschrieben und an den oder die Meistbietenden verkauft werden. Es muss sichergestellt werden, dass der Verkauf ohne Vetterliwirtschaft abläuft und der beste Preis erzielt wird, es geht um Steuergelder.»

Tatsächlich interessiert sich eine andere Schweizer Reederei für die Schiffe. Für sie wäre der Kauf mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Schnäppchen, wenn sie ohne Konkurrenzofferten den Zuschlag erhält.