Stört es Sie, dass Leute, die in Bern arbeiten, häufig ihren alten Wohnsitz behalten, um Steuern zu sparen?

Natürlich. Mir wäre lieber, dass alle 185 000 Menschen, die in Bern arbeiten, auch in Bern ihre Steuern zahlen würden. Wenn wir Umfragen machen, dann kommen für Berner die Steuern erst etwa an siebter Stelle. Andere Dinge sind wichtiger, zum Beispiel Kitas oder die Schulwegsicherheit. Zuzügern rate ich, die Gesamtrechnung zu machen, die Mietzinsen etwa also zur Steuerbelastung hinzuzuzählen.

Was waren Ihre grössten Fehler?

Ich habe doch noch nie einen Fehler gemacht! Nein, im Ernst, der grösste Fehler lag wohl darin, dass ich mir zu wenig Zeit genommen habe für die Familie.

Das weiss man doch, bevor man ein solches Amt antritt.

Ja, aber wirklich realisieren tut man es dann, wenn es zu spät ist.

Als Sozialdemokrat haben Sie sich eine Luxuswohnung auf dem Gelände der feudalen Burgergemeinde gekauft. Sie standen danach arg in der Kritik. Haben Sie den Kaufentscheid bereut?

Nein! Ich habe nie verstanden, weshalb man einem 60-Jährigen vorwirft, eine Eigentumswohnung zu kaufen. Und es ist doch super, dafür stehen wir Sozialdemokraten doch gerade ein: für eine Teilhabe an Besitz! Alle sollen sich etwas leisten und vom Wohlstand profitieren können. Das Ziel ist doch, dass es uns allen gut geht. Es ist ein Grundprinzip der Sozialdemokratie, den Verteilmechanismus vom Reichen zum Nichtreichen zu verbessern. Jeden, den wir dazu bringen können, dass es ihm besser geht, ist doch Gold wert! Darum heissen wir Sozialdemokraten. Sozial steht für Umverteilung zugunsten der Büezer und der Mittelklasse.

Sie sagten einmal, Sie könnten sich vorstellen, als ewiger Botschafter Berns weiterzumachen. Heisst das, dass Sie Ihrem Nachfolger dauernd dreinreden werden?

Es ist eine Gefahr und ich hoffe, ich kann es so gut machen wie mein Vorgänger und mich raushalten. Doch es ist vieles denkbar, ohne in der Politik mitzumischen. Ich könnte mir vorstellen, die touristische Vermarktung Berns mitzugestalten.

Sie sahen sich auch mal als politischer Kabarettist. Müssen wir uns nun auf Italiener-Witze und Blocher Verunglimpfungen gefasst machen, wie Sie sie auch schon zum Besten gegeben haben?

Die Blocher-Sache war dumm und ich hatte mich dafür entschuldigt. Bei den Italiener-Witzen hingegen habe ich ein Problem. Nämlich dann, wenn man sich solche Witze aus falsch verstandener Political Correctness nicht mehr erzählen kann. Die sind doch harmlos! Doch ich meinte es ernst mit dem politischen Cabaret, denn ich vermisse in diesem Land Humor.

Ihre Söhne wollen nicht in die Politik. Bei Ihnen war das anders: Sie traten in die Fussstapfen Ihres Vaters, der selbst Stapi war. Dabei waren Sie ein Rebell. Warum haben Sie nicht aufbegehrt?

Mein Vater konnte nur über zwei Dinge sprechen: Politik und YB und ich war sein Sparringpartner und so kam ich rein. Wie hätte ich denn aufbegehren können?

Mitglied einer bürgerlichen Partei werden zum Beispiel. Oder auf der linken Seite als gewaltbereiter Reitschüler Steine auf Polizisten schmeissen.

Ich war ein 68er, habe aber nie Pflastersteine geworfen. Nein, was mich damals am meisten ärgerte in diesem Land, waren Leute, die die Faust im Sack machen. Man hat so viele Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Sei das in der Politik oder in der Freiwilligenarbeit. Aber was ich nicht akzeptiere: Dieses Am-Montagmorgen-Aufstehen und sich überlegen, worüber man sich nun beklagen kann in einem Leserbrief. Ich sah Politik als Möglichkeit, mitzugestalten.