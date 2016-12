Sechs Jahre lang nimmt Ayla Lautenschlager Cortison, wodurch sie stark zunimmt. Als sie glaubt, halbwegs wieder bei Kräften zu sein, ermöglicht ihr die IV ein Privat-Gymnasium. Sie gewinnt an Zuversicht und Motivation. Was sich aber bald verflüchtigt. Ayla muss das Gymnasium abbrechen, weil sie krankheitsbedingt zu viele Fehltage hat. Zu diesem Zeitpunkt ist Ayla schon 22.

Ohne Stock gehts nicht

Mühsam erhebt sich Jacqueline vom Sofa, um etwas vom Boden aufzuheben. «Ohne Stock kann ich nicht mehr gehen», sagt sie. Das Leiden beginnt mit schwerem Rheuma. Dann ein kaputter Fuss. Bei der Operation kommt es zu Komplikationen – Bakterienvergiftung. «In den letzten drei Jahren wurde ich 17 Mal operiert», sagt Jacqueline und zieht die Hose etwas hoch. Kein schöner Anblick: Grossflächige dunkelblaue Flecken, der Fuss sieht aus wie verfault. Seit vier Jahren ist sie vollumfänglich arbeitsunfähig.

Zu dieser Zeit machte sich Ayla auf, um den Zwanzigsten Geburtstag ihres Cousins in Deutschland zu feiern. In einer Bar in Berlin trifft sie einen blonden Mann. Der Flirt endet im Bett. Am nächsten Morgen ist der Blonde weg und Ayla Mutter in spe. Sie fragt nach dem Mann, der sich als André aus Dänemark vorgestellt hat. Recherchiert in den sozialen Medien. Bis heute ohne Resultat. Larsia ist inzwischen drei. Ein aufgewecktes, quirliges Mädchen.

Sind Sie enttäuscht vom Leben? «Überhaupt nicht», sagt Ayla resolut. «Der Morbus Crohn hat mich nicht zugrunde gerichtet, weil ich schon immer kämpfen musste. Ich bereue nichts. Denn mein Weg hat mir Larsia geschenkt, der wichtigste Mensch in meinem Leben. Larsia soll erreichen, was sie sich in den Kopf setzt. Aber ich mache mir grosse Sorgen, dass auch bei ihr der Morbus Crohn ausbrechen könnte.»

"Für uns tun die Politiker nichts"

Fühlen Sie sich alleingelassen von der Politik? «Ich wähle nicht. Denn es ist egal, wer gewählt wird: Für uns tun die Politiker sowieso nichts. Statt dem Sozialstaat Sorge zu tragen, streichen sie immer mehr Leistungen», sagt Ayla.

Jacqueline fährt ihrer Tochter ins Wort: «Ich werde langsam stinkig.» Warum? «Weil die Einwanderer und Asylsuchenden besser behandelt werden als wir. Uns wird zugemutet, dass wir auf dem Flohmarkt die Kleider kaufen, ihnen nicht. Verstehen sie mich nicht falsch. Schuld an dieser Situation haben nicht die Ausländer, sondern unsere Politiker.» Also würden Sie auch einen Mann wie Donald Trump wählen? «Vielleicht. Wenn uns einer viel versprechen würde, wären wir wohl ziemlich empfänglich.»