Grenzschutz oder Umverteilung

Ein Zusatzbericht des Bundesamts für Landwirtschaft habe klar aufgezeigt, welche Folgen eine Annahme der Initiative zeitigen würde, betonten mehrere Ständeräte. Der Luzerner CVPler Konrad Graber fasste das Resultat während der Ratsdebatte wie folgt zusammen: «Talgebiet gewinnt, Berggebiet verliert; Pflanzenproduktion gewinnt, Milch und Fleisch verlieren; Masse gewinnt, Klasse verliert.»

Wenn er die Ernährungssicherheit und also die inländische Produktion erhöhen müsse, könne der Bundesrat zwischen zwei Instrumenten wählen, hiess es dem Vernehmen nach im Bericht zuhanden der Kommission: Entweder setzt er auf stärkeren Grenzschutz, was die Schweiz allerdings noch stärker als bisher zur Hochpreisinsel mache; oder er subventioniere die Bauern nicht länger basierend auf der bearbeiteten Fläche, sondern abhängig von der produzierten Menge. Aus der Selbstversorgungsoptik müsse der Staat seine Fördermittel aus Effizienzgründen in erster Linie intensivproduzierenden, grossstrukturierten Pflanzenbaubetrieben im Talgebiet zukommen lassen, so die Schlussfolgerung des Papiers des Bundesamtes.

«Von der Initiative profitieren wir Bergbauern nicht gleich stark wie die Flachlandbauern», warnt darum der Bündner BDP-Nationalrat Duri Campell, dessen Hof auf 1650 Meter über Meer liegt. Den Gegenvorschlag ziehe er zudem vor, weil er «griffiger» formuliert sei, so der Vizepräsident des Bündner Bauernverbandes.

«Keine wissenschaftliche Basis»

Ähnlich fällt eine erste Analyse der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete aus. Zwar werde man erst im Dezember beschliessen, ob man Volksinitiative oder Gegenvorschlag vorziehen wolle, sagt Direktor Thomas Egger. «Ich erinnere aber daran, dass wir es schon in der damaligen Vernehmlassung begrüsst hätten, wenn der Bundesrat der Ernährungssicherheits-Initiative einen Gegenvorschlag entgegen gestellt hätte.» Die Regierung hatte damals nach Kritik von vielen Seiten darauf verzichtet.

Bauernverbandspräsident Markus Ritter – selbst Berg- und Biobauer – zweifelt die Resultate im Papier des Bundesamts für Landwirtschaft an. «Dieser Bericht hat keine wissenschaftliche Grundlage», sagt der St. Galler CVP-Nationalrat. Stattdessen würden unbelegte, brisante Schlüsse gezogen. Trotzdem kann sich Ritter vorstellen, die Initiative zugunsten des ständerätlichen Vorschlags zurückzuziehen. Vorerst aber will er sie als Verhandlungspfand im parlamentarischen Ringen behalten. Im März beugt sich erneut der Nationalrat über das Geschäft.