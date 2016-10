Aber die Kritik, dass Giacobbo/Müller netter ist als deutsche Satire-Sendungen …

Giacobbo: Erstaunlicherweise empfinden deutsche und österreichische Künstler das nicht so. Was wir über Kirchen sagen, ist in den beiden Ländern ein No-Go. Fragen Sie einen Josef Hader oder einen Gerhard Polt. Die kommen jetzt in der letzten Staffel zu uns, weil sie die Sendung mögen. Die «Heute Show» ist super gemacht, aber da ist alles geschrieben, selbst die Dialoge. Wir machen das nicht, auch wenn wir es uns manchmal wünschten. Aber Scheisse sein gehört manchmal dazu.

Müller: In dieser Kritik kommt auch ein wenig der Selbsthass zum Tragen, der in der Schweiz so verbreitet ist. Im Fussball kommt das auch immer. Bis dann mal eine Sportmoderatorenlegende wie Marcel Reif sagen muss: «Bitte? Jetzt seid ihr in den letzten 16 Jahren fast an jedem grossen Turnier dabei gewesen. Ein so kleines Kackland. Und ihr habt noch einen dummen Latz?» Ich will jetzt das nicht auf uns übertragen, aber auch im Humor-Bereich gibt es immer so eine «Wir-könnens-einfach-nicht»-Attitüde.

Es ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt in unserem Nachbarland. Die neuste humoristische Intervention aus Deutschland war ein schwarz angemalter «Verstehen Sie Spass»-Moderator, der Röbi Koller in der Sendung «Happy Day» veräppelte.

Giacobbo: Ich musste kurz lachen, als ich es sah.

Müller: Aber es geht natürlich nicht.

Giacobbo: Der Moment war lustig.