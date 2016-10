Namentlich im Lager von Doris Leuthard (CVP) und Alain Berset (SP) sitze man wie auf Nadeln, hiess es in den letzten Monaten immer wieder. «Das grosse Zittern», nennt es einer. Grund: Ein vorzeitiger Abgang von JSA hätte Chaos zur Folge gehabt.

Wiederwahl unmöglich

Grund ist die Bundesverfassung. Sie besagt: Scheidet ein Bundespräsident während des Amtsjahres aus, «ist die Vakanz im Bundesrat und im Bundespräsidium neu zu besetzen», wie

Sonja Margelist, Sprecherin der Bundeskanzlei, festhält (siehe Text rechts). Dann müsste Doris Leuthard, die Vizepräsidentin, das Präsidium 2016 zu Ende führen. Weil aber eine Wiederwahl des Bundespräsidenten nicht möglich ist, würde nicht Leuthard, sondern Alain Berset 2017 Bundespräsident. Ein Jahr früher als vorgesehen.

Leuthard wäre nur einige Monate Präsidentin. Ihre Planung für das Präsidialjahr 2017 wäre müssig, Berset müsste unvorbereitet einspringen.

Beobachter im Bundeshaus befürchteten schon früh im Jahr, dass sich JSA zu viel zumutete. Dass der ehemalige Unternehmer, dieser Anti-Rhetoriker und Nicht-Politiker, seinem Amt und dem Monsterprogramm, das er absolvierte, nicht gewachsen war. Dass er das Präsidialjahr nicht zu Ende führen konnte.

Hinweise gab es spätestens im März, als JSA’ französische Fernsehansprache zum «Tag der Kranken» in die Hosen ging. Hinzu kam: In Bundesratssitzungen wisse er bisweilen nicht mehr, was in der Vorwoche entschieden worden war, heisst es. Im Parlament hat er sichtbare Aussetzer. Am deutlichsten wurde das am 13. September, als er im Ständerat extrem müde wirkte. JSA war am Rande des Zusammenbruchs, glaubten Ständeräte.

In anderen Departementen hört man unisono den Vorwurf, JSA werde schlecht beraten. «Seine ehrgeizigen Berater hetzen ihn um die Welt und an jede Hundsverlochete.» Dabei sei doch klar, dass man den 64-jährigen schonen und ihm Ruhepausen gönnen müsste.

Wohin niemand gehen will

Beispiel 23. September: Auf dem Weg zu einem Anlass im Jura wurde das Fahrzeug, in dem er als Passagier mitfuhr, auf der Autobahn von hinten gerammt. Der Bundespräsident blieb zum Glück unverletzt. Aber: An den Anlass, zu dem er unterwegs war, hatte kein anderes Bundesratsmitglied gehen wollen. So ging halt Schneider-Ammann.