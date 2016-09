Luft anhalten und möglichst nichts anfassen – schon gar nicht den WC-Ring berühren. So benutzen wohl viele Passagiere die WCs in Zügen. Denn vielen SBB-Kunden ist es dort nicht sauber genug. Dass Zug-Toiletten so sauber sind wie diese der Fahrgäste zuhause, wollen die SBB mit einer Wette beweisen.