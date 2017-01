Am Samstagnachmittag verlor ein 60-jähriger Autofahrer in Muri die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Auto querte die Strasse. Das Strassenbord wirkte wie eine Schanze und liess das Auto abheben und auf dem Dach in einem Garten landen.

Der Sachschaden wird auf rund 40'000 Franken geschätzt, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte. Die Polizei nahm dem Fahrer den Ausweis ab und ordnete eine Blut- und Urinprobe an.

In der Nacht auf Sonntag verlor ein 21-jähriger Jaguar-Fahrer die Herrschaft über sein Auto. Auf der Autobahn A1 zwischen Aarau Ost und Lenzburg hob er via Randleitplanke ab und überschlug sich mehrfach, wie die Kantonspolizei mitteilte. Der Sachschaden wird auf 20'000 Franken geschätzt. Den Führerausweis ist der junge Mann vorläufig los.