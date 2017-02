Am stärksten stockte letztes Jahr der Kanton Bern den Polizeibestand auf, nämlich um 43 auf total 1984 Vollzeitposten. Markante Zunahmen gab es auch im Aargau (34), in Zürich (20), in Genf, St. Gallen und der Waadt (je 18). Das zeigen Daten, die die Konferenz der Polizeikommandanten (KKPKS) erhoben hat (s. Grafik).

Die Aufstockung im Aargauer Polizeikorps geht mit der wachsenden Bevölkerung einher. So muss im Kanton Aargau auf 700 Einwohner mindestens ein Polizist kommen. Mit dem aktuellen Wert von 679 Einwohner pro Polizist wird dieses Ziel zwar erreicht. Im Vergleich mit anderen Kantonen ist die Aargauer Polizeidichte jedoch eher gering. Nur gerade in den beiden Appenzell und im Thurgau gibt gemessen an der Bevölkerung es noch weniger Polizisten.