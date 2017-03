Was kostet es, bis ein Flüchtling die Sprache spricht, einen Job findet und in der Gesellschaft zurechtkommt? Erstmals legen die Kantone genauere Zahlen vor. Sie kommen zum Schluss: 18'000 Franken braucht es, um einen Flüchtling oder einen vorläufig Aufgenommenen «systematisch und bedarfsgerecht» in den Arbeitsmarkt zu integrieren – also dreimal mehr als die 6000 Franken, die der Bund heute den Kantonen einmalig zahlt.

Vor allem die Sprachförderung und Integration in den Arbeitsmarkt fallen stark ins Gewicht (Details siehe nachfolgende Box). «Aufgrund fehlender Mittel können die Kantone die Integration noch nicht systematisch genug vorantreiben», moniert Nicole Gysin von der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK).