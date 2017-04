Auch ein Ex-Freund, den Marco Hauenstein in Kroatien ausmachen konnte, kommt nicht als leiblicher Vater in Frage. «Jedoch ist er die letzte Person, die meine Mutter lebend gesehen hat», sagte Marco Hauenstein gegenüber der Zeitung. Durch ihn erhofft er sich mehr Klarheit über die Umstände, die zum Verschwinden seiner Mutter führten.

Das mediale Echo seiner Suchaktion bewegt andere Menschen in ähnlicher Situation dazu, Marco Hauenstein um Rat zu fragen. So habe ein 17-jähriger Deutscher ihn gebeten, ihm bei der Suche nach dessen Vater zu helfen. Das will Hauenstein nun auch tun und dafür seine Kontakte nutzen. (cze)