Dass sich an diesem Protest über 10'000 Frauen beteiligten, will Singer zwar nicht verkennen. Die grosse Teilnehmerzahl sei aber auf die Wahl von Donald Trump zurückzuführen. Mit der Schweiz und der Situation der Frauen hierzulande habe der Protest nichts zu tun. Singer sagt: «Es ist ein Witz zu behaupten, dass wir diskriminiert würden. Wir haben in der Schweiz alle Freiheiten, die auch ein Mann hat.»