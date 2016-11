Nach Halloween scheint es nun auch der Black Friday über den «grossen Teich» geschafft zu haben. Was in manchen Ohren eher nach Börsencrash klingt, ist in den USA nichts anderes als der Freitag nach Thanksgiving. Und er ist jener Tag, an dem die ganze Nation kollektiv in einen Kaufrausch verfällt. Eigentlich kein Grund zur Trauer – im Gegenteil: Warum also «black», schwarz? Über die Herkunft des Namens wird spekuliert, am einleuchtendsten scheint, dass an diesem Tage der US-Detailhandel hohe Gewinne einstreicht und eben «schwarze» Zahlen schreibt. Mit einer Krise hat der Name nichts zu tun (siehe links).