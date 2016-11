Kaum hatte der Ständerat am Dienstag seine Sitzung beendet, meldete sich Hotelleriesuisse zu Wort. In einer Mitteilung zeigte sich der Hotelverband «enttäuscht». Grund war der Beschluss des Ständerats, die Motion von Pirmin Bischof (CVP/SO) nicht sogleich zu überweisen, sondern zuerst zur Klärung der Kommission zuzuweisen.

Das in der Motion geforderte Verbot von «Knebelverträgen» bei Online-Buchungsplattformen wie Booking.com, wie sie in Deutschland, Italien, Frankreich und Österreich bereits in Kraft oder zumindest beschlossen sind, dürfte in der Schweiz noch auf sich warten lassen.

Am 1. Juli 2015 führte Booking.com in seinen Verträgen eine sogenannte Preisparitätsklausel ein: Demnach dürfen die angeschlossenen Hotels andernorts keine günstigeren Angebote platzieren – weder auf der eigenen Website noch auf anderen Plattformen. Die Praktiken des Branchenprimus, der in der Schweiz rund 70 Prozent der online gebuchten Hotelübernachtungen auf sich vereint, hat im Oktober 2015 die Wettbewerbskommission auf den Plan gerufen.

Ihr Urteil: Sogenannt «weite» Preisparitätsklauseln, wonach Hoteliers auf allen Online-Plattformen den gleichen Preis angeben müssen, wurden verboten. Weiterhin erlaubt sind aber «enge» Paritätsklauseln, wonach der Hotelier auf der eigenen Website keine günstigeren Preise anbieten darf als auf der kommerziellen Plattform.