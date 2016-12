Trotzdem: Schweizer Destillate wirds für die Gäste des Nationalratspräsidenten keine geben. Stahl hat den Schnaps als Reaktion auf die laut gewordene Kritik an seiner Bestellung an das Unternehmen zurückgeschickt. «Die Sache ist damit für mich abgeschlossen.»

Nahe an der Korruption vorbei

Für Martin Hilti, Rechtsanwalt bei der Anti-Korruptions-Organisation Transparency International Schweiz, ist das der einzig richtige Schritt. Auch wenn das Annehmen von kleineren Geschenken wie etwa einzelnen Schnapsflaschen für einen Politiker nicht illegal ist, sagt Hilti: «Das Verhalten von Herrn Stahl zeugt von geringer Sensibilität für die Entstehung von Interessenkonflikten.»

Philipp Hadorn, Solothurner SP-Nationalrat und Präsident des Blauen Kreuzes, gibt Hilti recht. «Die Annahme von Geschenken führt regelmässig zu Diskussionen», sagt Hadorn. Das Bundeshaus dürfe nicht als Werbeplattform für irgendwelche Produkte missbraucht werden, auch nicht für einheimisch produzierte Konsumgüter. «Die Institutionen sind werbemässig sauber zu halten», sagt der SP-Politiker. Zudem gäbe es bedeutend sinnvollere Geschenke für politische Besucher als alkoholische Getränke.

So ungeschickt Stahls Schnaps-Bestellung aber auch war: Illegal war sie in den Augen der Eidgenössichen Alkoholverwaltung nicht. Sprecherin Ruth Widmer erklärt: «Da es sich bei der Schnapslieferung an Herrn Stahl um ein Geschenk gehandelt hat und die Spirituose an einen geschlossenen Kreis von Gästen ausgeschenkt werden sollte, ist die Lieferung gemäss Alkoholgesetz legal.»