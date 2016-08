Nachdem die Temperaturen ab Montag auf 25 Grad zurückgehen, wird es ab Mittwoch wieder sommerlich. Nach Angaben von SRF Meteo sind mit Werte zwischen 25 und 29 Grad zu rechnen. Im Wallis dürfte bereits am Donnerstag die Hitzemarke von 30 Grad übertroffen werden.

Am Wochenende brachte das Spätsommerhoch "Gerd" noch einmal hochsommerliche Temperaturen. Am Sonntag wurde die höchste Temperatur in Genf mit 32,9 Grad gemessen. Mehr als 31 Grad gab es auch am Eidgenössischen Schwingfest in Payerne VD (32,1 Grad), in Nyon VD, Basel, Schaffhausen und im Norden der Stadt Zürich.

In der Nacht auf Sonntag sorgten in Teilen der Schweiz heftige Gewitter für Abkühlung. In Liestal fielen 37,2 Millimeter Regen. Bereits am Samstagnachmittag wurden in Bex VD in zwei Stunden 27 Millimeter Regen gemessen. Grosse Regenmengen gab es laut SRF Meteo auch in Romont FR und Brienz BE.