Jegges Sonderschule auf einem abgelegenen Bauernhof in Embrach drohte wie Zangger sagt, in den 80er-Jahren in Verruf zu geraten. «Der Embracher Bevölkerung war klar, dass etwas nicht sauber läuft.» Die Schule wäre beinahe geschlossen worden. Doch dann veröffentlichte Jürg Jegge jenes Buch, das ihn zu einem renommierten Pädagogen emporhob. Mit «Dummheit ist lernbar», sind sich Stamm und Zangger einig, sei Jegge der Befreiungsschlag gelungen.

Die Autoren von «Jürg Jegges dunkle Seite» stützen sich im Zuge der Enthüllung auf zwei Beweise. Zum einen ist dies ein Brief von Jegge an Zangger. Im Schriftstück gibt es eindeutige Hinweise, die auf sexuellen Missbrauch hindeuten: