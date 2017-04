Der Bundesrat habe seinen Ermessensspielraum nicht überschritten, als er die südliche Grenze des Inventars der Moorlandschaft Grimsel 27 Meter über dem heutigen Seespiegel des Grimselsees festlegte, entschied das Gericht.

Die Mehrheit der Richter stellte sich auf den Standpunkt, dass damit die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichts in Sachen Moorlandschaften nicht über den Haufen geworfen werde.

Vielmehr handle es sich bei der betroffenen Fläche um eine Randzone der Moorlandschaft Grimsel. Und gerade dort liege es im Ermessen des Bundesrates, wo die Grenze eines zu schützenden Gebiets verlaufen solle.

Rothenthurm-Initiative

Bisher legte das Bundesgericht den auf die Rothenthurm-Initiative zurückgehenden Moorschutzartikel der Bundesverfassung immer sehr streng aus. (Fall 1C_79/2016 vom 05.04.2017) Das Berner Verwaltungsgericht hatte 2015 gegen den Bundesrat entschieden.

Der Entscheid des Bundesgerichts freut die Kraftwerke Oberhasli. Er gebe dem Unternehmen mehr Handlungsspielraum für die Zukunft, betonte Verwaltungsratspräsident und Ständerat Werner Luginbühl auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda.

Anders als die Vorinstanz sei das Bundesgericht zum Schluss gekommen, dass eine Interessenabwägung doch möglich sein müsse, führte Luginbühl am Mittwochmittag aus.

Wichtige Option bleibt offen

Egal ob die Staumauererhöhung jetzt oder erst in Zukunft ein Thema werde; der Entscheid halte für die Kraftwerke Oberhasli eine sehr wichtige Option offen.

Luginbühl verwies unter anderem auf die Energiestrategie des Bundes, die ja Beiträge an neue Projekte vorsehe. Die Staumauererhöhung an der Grimsel müsse sicher auch unter diesem Aspekt geprüft werden.

Und dann muss die KWO laut Luginbühl die Staumauererhöhung auch mit anderen KWO-Projekten vergleichen und entscheiden, welche man prioritär verfolgen will. Dabei geht es namentlich um ein Projekt beim Gletschersee an der Trift im Sustengebiet.

Luginbühl: Moorschutz nicht aufgeweicht

Luginbühl glaubt nicht, dass das Bundesgericht mit seinem Entscheid den Moorschutz insgesamt aufgeweicht habe. Das Grimsel-Dossier sei tendenziell ein Einzelfall.

Dennoch könne der Entscheid der obersten Richter Auswirkungen haben. In der Energiestrategie hat der Bund Massnahmen in empfindlichen Gebieten skizziert. Hier könnte es in Zukunft mehr Möglichkeiten geben, vermutet Luginbühl.

Fürs erste geht der Grimsel-Fall nun zurück ans bernische Verwaltungsgericht, das nochmals über die Bücher muss. Dies dürfte mehrere Monate dauern. Kommt dazu, dass in den letzten Jahren das Marktumfeld für Strom aus Wasserkraft wenig einladend für millionenschwere Grossprojekte war.