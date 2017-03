Am Tag danach zieht SBB-Sprecher Christian Ginsig Fazit. Insgesamt erreichten 175 Züge zwischen Bern, Basel und Zürich ihr Ziel wegen der Aktion zu spät. Obwohl der FCB-Fanzug zwischen 18 und 19 Uhr "nur" 40 Minuten vor dem Zürcher Hauptbahnhof stand, hatte der Vorfall Auswirkungen bis weit in den Abend hinein.

Das Hauptproblem war, dass einige Basel-Anhänger den Zug mitten auf der Strecke verliessen. "In diesem Moment bestand eine Gefährdung für Leib und Leben", erklärt Ginsig. "Deshalb mussten wir den kompletten Verkehr einstellen." In diesem Moment waren die SBB, war die halbe Bahn-Schweiz den Querulanten machtlos ausgeliefert – die SBB mussten warten, bis die Fans von sich aus wieder in den Zug stiegen. Transportpolizei war keine da. Sie fährt nicht bei allen Klubs mit, wie Ginsig sagt: "Das ist eine Abmachung, die wir mit den Fanverantwortlichen jedes Clubs individuell treffen."

Anzeige? "Das wäre nutzlos"

Trotz massiver Störung des nationalen Bahnverkehrs – verantworten wird sich dafür niemand müssen. Die SBB werden keine Anzeige erstatten. "Das wäre in diesem Fall nutzlos", sagt Ginsig. Das unangebrachte Ziehen der Notbremse müsste einer Person zugeordnet werden können – was bis jetzt noch nie möglich war.

Welche Kosten die Aktion nach sich zieht, zeigt sich laut Ginsig erst in ein paar Tagen. Dann, wenn auch alle Schadenersatzforderungen von Passagieren anderer Züge auf dem Tisch liegen. Von Passagieren etwa, die ihren Flug verpasst haben. Das ist aber nicht der einzige Kostenpunkt: "Ein Streckenunterbruch im Raum Zürich hat einen massiven logistischen Aufwand zur Folge", sagt Ginsig. Ersatzzüge und -personal müssen aufgeboten werden, Zugkompositionen erst umgeleitet und danach an ihren richtigen Bestimmungsort gebracht werden.

Jährlich entstehen bei den SBB so ungedeckte Kosten in Millionenhöhe. Von drei Millionen schrieb der "Tages-Anzeiger" einst. Ebenfalls trägt dazu bei, dass einige Fans erst gar kein Ticket kaufen. All diese Kosten bleiben an den SBB hängen und belasten damit direkt den Steuerzahler.