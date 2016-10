Freileitungen sind nicht nur bei Piloten unbeliebt. Heute werden Leitungen zunehmend in der Erde verkabelt. Stromleitungen und Strommasten verschwinden nach und nach aus dem Schweizer Landschaftsbild. Noch 35'000 Kilometer Freileitungen sind es, welche die Schweiz heute durchziehen. Fast dreimal mehr, nämlich 112'000 Kilometer Kabel, befindet sich in unterirdischen Netzsystemen. Wie die „Schweiz am Sonntag“ berichtet, sind das rund sechs Prozent mehr als noch vor vier Jahren.

Der Bundesrat hat kürzlich einen Vorschlag zur Strategie Stromnetz verabschiedet. Er enthält den Grundsatz, dass Hoch-, Mittel- und Niederspannungsleitungen per Kabel unter die Erde müssen – sofern dabei nicht zu hohe Kosten entstehen. Künftig würden dadurch nur noch Höchstspannungsleitungen oberirdisch geführt.