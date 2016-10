Nicht der typische Fall

Die wütenden Reaktonen gingen auch an der SVP-Politikerin nicht spurlos vorbei. Im Interview mit dem "Bund" krebst sie nun zurück: "Die Aussage so war ein Fehler. Das würde ich nicht mehr so sagen." Viele Leute hätten den Satz in den falschen Hals bekommen. Schliesslich habe sie nicht vom typischen Fall gesprochen, in welchem eine Frau ins Auto gezerrt und vergewaltigt wird – Täter bleibe Täter und nein heisse nein –, sondern von jenen, in welchen eine Frau nicht klar kommuniziert habe, was sie wolle.

"Frauen müssen sich bewusst sein, was es bedeutet, wenn sie einen fremden Mann nach dem Ausgang mit nach Hause nehmen und was sie damit kommunizieren – und dass davon auch eine Gefahr ausgehen kann", erklärt sich Geissbühler weiter.

Solche Fälle seien jedoch Einzelfälle, deshalb lenke ihre Aussage von der Thematik der in der Schweiz herrschenden "Kuscheljustiz bei Vergewaltigungen" ab. Den Vergleich mit Donald Trump, den SP-Nationalrat Cédric Wermuth auf Twitter verbreitet, findet sie "absolut unangebracht".