Ursache der Betriebsstörung war demnach eine technische Störung an der Bahnanlage. Stellwerkstörungen werden heute mit diesem Begriff umschrieben.

Die Störung wurde gegen 7.15 Uhr behoben und der Bahnhof Bern ist wieder unbeschränkt befahrbar. Es musste noch bis zirka 08:00 Uhr mit Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen gerechnet werden.

Die SBB empfahl Reisenden, die für die Fahrt an ihren Zielort den Bahnhof Bern meiden können, dies am am frühen Morgen noch zu tun.