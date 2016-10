Das Transportfahrzeug war über Nacht auf dem Areal neben dem Polizeiposten an ein Stromkabel angeschlossen, um die Batterie aufzuladen. Kurz vor 3.45 Uhr stellte eine vorbeifahrende Polizeipatrouille fest, dass der Transporter in Flammen stand, wie es in einer Polizeimeldung vom Mittwoch heisst.

Die Feuerwehr konnte das in Vollbrand stehende Fahrzeug rasch löschen. Es brannte jedoch vollständig aus. Durch die Flammen wurde eine Wand der angrenzenden Garage sowie ein Baum beschädigt.

Warum das Auto gebrannt hat, ist zwar noch nicht klar. Für die Polizei steht jedoch eine technische Brandursache im Vordergrund.