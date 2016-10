Zudem werde die Post künftig für sämtliche Kantone traditionelle Poststellen definieren, die in den nächsten Jahren für eine Umwandlung in eine Postagentur nicht infrage kämen. Damit will das Unternehmen Planungssicherheit und Transparenz schaffen.

Scharfe Kritik von Pöstlergewerkschaft

Die Autonome Pöstlergewerkschaft hat den Entscheid der Post scharf kritisiert. Die Direktion der Schweizer Post interessiere sich nicht mehr für das Schweizer Poststellennetz.

Bereits heute hätten 800'000 Menschen in der Schweiz keinen Zugang mehr zu einer Poststelle, die innerhalb einer zumutbaren Frist erreichbar sei. Nach dem weiteren Abbau werde sich die Zahl der Betroffenen verdoppeln, schreibt die Gewerkschaft am Mittwoch in einer Mitteilung.

Besonders gross werde der Kahlschlag in Berg- und Landkantonen sein. 2001 habe es noch 3500 Poststellen im ganzen Land gegeben. Die Postchefs seien am Service public ebenso wenig interessiert wie der Bundesrat und das Parlament in seiner derzeitigen Zusammensetzung.

Interkantonale Post

Um die Löcher im Poststellennetz zu stopfen, müssten deshalb die Kantone in die Bresche springen, zeigten sich die Autonomen Pöstler überzeugt.

Jene Kantone, die sich gegen den weiteren Abbau beim Poststellennetz stemmten, sollten sich zusammentun und eine interkantonale Post aufbauen, um den für die Bevölkerung notwendigen Service public aufrechtzuerhalten.

SP: Gefährlicher Entscheid

Bereits reagiert haben auch die Sozialdemokraten: Auf Twitter kritisierte die SP Schweiz den markanten Abbau beim Poststellennetz als "gefährlichen Entscheid" der Postführung.