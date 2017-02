Unbestritten ist, dass es eine Reform der Altersvorsorge braucht. Ebenso das Ziel, das heutige Rentenniveau zu halten. Über das Wie der Reform streiten sich National- und Ständerat aber seit bald zwei Jahren. Heute beginnt die letzte Runde des Showdowns – wir zeigen die wichtigsten Punkte auf.

1. In welchen Punkten haben sich die Räte schon geeinigt?

Angesichts der Differenzen zwischen National- und Ständerat (siehe Punkt 2) geht fast vergessen, dass sie sich in wesentlichen Punkten bereits geeinigt haben: So soll das Rentenalter für Frauen schrittweise auf 65 Jahre angehoben werden. Auch soll ein drittes Vorbezugsjahr eingeführt und damit der Rentenbezug flexibilisiert werden (zwischen 62 und 70 Jahren). Die Räte sind sich zudem einig, dass der Freibetrag für erwerbstätige Rentner wegfallen soll und analog zur AHV auch in der zweiten Säule die Altersleistungen flexibler bezogen werden können. Nicht zuletzt sind sich National- und Ständerat handelseinig bei der Reduktion des Mindestumwandlungssatzes in der zweiten Säule von 6,8 auf 6 Prozent – ein zentrales Element der Vorlage.

2. Über welche Elemente wird noch gestritten?

Die wichtigste Frage lautet: Wie sollen die aus der Reduktion des Mindestumwandlungssatzes resultierenden Renteneinbussen von 12 Prozent durch die Senkung des Umwandlungssatzes kompensiert werden? Dabei stehen zwei Varianten zur Wahl. Im Ständerat schlagen SP, CVP und Grüne vor, die AHV-Renten um 70 Franken pro Person und Monat anzuheben. Gleichzeitig soll der Sparprozess von 25 auf 21 Jahre vorverlegt werden, die Beitragssätze für Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollen steigen und der versicherte Lohn leicht erhöht werden. Im Nationalrat dagegen wollen FDP, SVP, GLP und BDP die Ausfälle nur innerhalb der zweiten Säule auffangen, so wie es ursprünglich auch der Bundesrat vorgesehen hat. Die grosse Kammer will die Sparbeiträge erhöhen, indem sie den Koordinationsabzug abschafft. Folge: Künftig würden auf der gesamten Lohnsumme Pensionskassenbeiträge geleistet. Heute bezahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nur Beiträge auf jenem Teil des Jahreslohnes, der den derzeitigen Koordinationsabzug von 24 675 Franken übersteigt.

3. Welche Variante wird sich durchsetzen?

In einer besseren Ausgangslage vor der Schlussrunde ist die Ständeratslösung. SP und CVP verfügen in der Kleinen Kammer über eine Mehrheit. Auch in der Einigungskonferenz, welche die Mitglieder der vorberatenden Kommissionen beider Räte vereint, sind sie in der Überzahl. Über ihren Antrag entscheiden die beiden Räte in der Schlussabstimmung zum Ende der Frühlingssession. Die Ständeratslösung erscheint damit in Griffweite, selbst wenn die Bürgerlichen das Gesamtpaket im Nationalrat noch scheitern lassen könnten. Eine repräsentative Umfrage im «Sonntagsblick» zeigt schliesslich, dass 57 Prozent der Befragten die Vorlage eher oder vollumfänglich ablehnen.