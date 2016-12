Gibt es für das Daily Business des Frauenfussballs, also den nationalen Meisterschaftsbetrieb, bei der Fülle an Fussball überhaupt Platz?

Wir müssen neues Interesse generieren. Die Frauen sollen nicht die Männer kopieren. Sie sollen etwas Neues machen. Und es geht darum, Events zu kreieren. Ausserdem brauchen wir viel mehr Mädchen und Frauen, die Fussball spielen.

Sie sind der Fifa-Präsident der vielen Ideen. Welche Idee schwebt Ihnen konkret im Frauenfussball vor?

Ich muss erst mal ein paar bisherige Ideen in die Praxis umsetzen (lacht). Aber eine Weltliga für den Frauenfussball, das wäre eine interessante Sache.

Apropos Frauen, wie häufig sehen Sie Ihre vier Töchter?

Nicht so häufig, wie ich möchte. Ich bin viel unterwegs. Wenn ich sie aber sehe, dann so intensiv wie möglich.

Ihre drei ältesten Töchter sind in der Pubertät. Löst der Fifa-Präsident Teenager-Probleme auch per Anordnung?

(lacht) Kommt darauf an, in welcher Stimmung ich gerade bin. Im Ernst: Anordnungen kommen in unserer Familie generell schlecht an. Ich lerne jeden Tag dazu, wie Töchter in diesem Alter funktionieren – und bin fasziniert.