Samira Asgari hat es beim dritten Mal geschafft: Sie konnte heute Freitagabend in die USA einreisen, wie das Westschweizer Fernsehen RTS berichtete. Sie sei von ihren Anwälten und Harvard-Kollegen empfangen worden.

Zuvor hatte sie es am Dienstag zum zweiten Mal versucht – und war wieder gescheitert: Die Fluggesellschaft Swiss verweigerte der iranischen Forscherin trotz gültigem Visum die Ausreise nach Boston. „Wir sind gezwungen, die Richtlinien der US-Grenzbehörde zu befolgen, sonst droht uns eine Busse“, sagte Swiss-Sprecherin Meike Fuhlrott dazu. Grund ist die von US-Präsident Donald Trump ausgesprochene Einreisesperre für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten, darunter der Iran.

Seltene Krankheiten

Asgari, die seltene Krankheiten erforscht und an der ETH Lausanne doktoriert hatte, ergatterte sich an der renommierten Medical School der Harvard Universität eine Stelle. Sie wollte zunächst über Frankfurt nach Nordamerika weiterreisen. Doch in Frankfurt war Endstation. Ein US-Beamter sprach gegenüber Asgari einen Einreise-Bann aus.

Auch Versuch zwei scheitert

Beim zweiten Versuch wähnte Asgari das Recht auf ihrer Seite: Das Bundesgericht für Massachusetts hatte das Verbot gelockert, so dass Staatsbürger der betroffenen Ländern mit gültigem Visum trotzdem in die USA einreisen dürfen. Doch noch gaben die amerikanischen Behörden den Fluggesellschaften kein grünes Licht.

Erneut steckte die junge Forscherin mit ihrem Freund in Lausanne fest. Klein beigeben wollte und will sie aber nicht: Sie klagt vor einem US-Bundesgericht gegen Donald Trump, wegen „unwiderruflichen Schäden“, die sie durch das Einreiseverbot erlitten habe.

Man bedauere die Situation sehr, sagt EPFL-Sprecherin Madeleine von Holzen. Solange Asgari blockiert sei, könne sie ihre angestammte Position im Labor wieder aufzunehmen. Die Iranerin besitzt auch ein Mobilitätsstipendium des Schweizerischen Nationalfonds (SNF). Dass Askari vom Angebot davon Gebrauch machen muss, scheint nach der jetzigen Einreise in die USA nicht wahrscheinlich.

23 junge Forscher betroffen

Nach Einschätzung des SNF sind mindestens 23 junge Forschende von der Einreisesperre betroffen.18 davon befinden sich zurzeit an einer Top-Unversität in den USA. Fünf weitere planen jetzt oder im Laufe des Jahres ihre Forschungstätigkeit aufzunehmen. „Wir stehen mit vier Betroffenen in engem Austausch, um notfalls nach einer Alternative ausserhalb der USA zu suchen“, sagt Martina Stofer vom SNF.