Es ist bereits ein Jahr her, seit Pleitier Rolf Erb (65) rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt ist. Er hatte Banken gefälschte Bilanzen der von ihm geführten Erb Gruppe vorgelegt. Das komplexe Imperium, das im Autohandel, im Baugewerbe und in der Finanzbranche tätig war, kollabierte im Dezember 2003.

Dennoch lebt Erb mit seiner Lebenspartnerin und ihren Zwillingen noch immer hoch über dem Bodenseee auf Schloss Eugensberg in Salenstein (TG). Den mittlerweile 14 Jahre alten Söhnen hatte Erb den feudalen Wohnsitz überschrieben sowie die von seinem Bruder Christian bewohnte Liegenschaft in Rüdlingen und das Haus seiner Eltern in Winterthur-Wülflingen.

Neben diesen schuldenfreien Liegenschaften erhielten die Söhne sowie die Lebenspartner Aktien und Bankguthaben. Dafür wurde Rolf Erb auch wegen Gläubigerschädigung durch Vermögensverringerung verurteilt. Dazu kamen gewerbsmässiger Betrug und Urkundenfälschung.