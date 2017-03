Eine Woche nach der Entgleisung in Luzern ist eine S-Bahn am Mittwochmittag beim Bahnhof Bern entgleist. Verletzt wurde niemand. Der Vorfall zog Verspätungen und Zugsausfälle nach sich. Der Normalbetrieb kann voraussichtlich erst am Donnerstagmittag wieder aufgenommen werden.