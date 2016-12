Wie meinen Sie das?

Vor kurzem hat die OECD Bildungspolitiker und Wissenschafter aus der ganzen Welt nach Shanghai eingeladen, damit wir das vorbildliche Bildungssystem der chinesischen Millionenstadt kennen lernen können. In der neuen Pisa-Studie aber sind deren Schüler regelrecht abgestürzt. So ist es schwierig, der OECD weiterhin zu vertrauen.

Kurzum: Sie sehen in ihr nicht nur einen schlechten, sondern auch einen schwierigen Schüler.

Genau. Die Studienautoren sind wie renitente Schüler, die jede Diskussionsbereitschaft vermissen lassen.

Sind die Ergebnisse denn wirklich derart falsch, wie Sie uns weismachen wollen?

Ja. Ein Beispiel: Im Vergleich zur letzten Erhebung sollen Schüler in 15 von 35 OECD-Ländern Rückschritte gemacht haben, die gewaltig sind – in einem Ausmass, das zwischen einem Viertel- und einem halben Jahr Schulstoff entspricht. Und das, obwohl der Trend zuvor in all diesen Ländern stabil war. Das kann schlicht nicht stimmen.

Warum kann man die neuen Pisa-Ergebnisse denn nicht mit früheren vergleichen?

Vor allem, weil sich die Erhebungsmethodik grundlegend geändert hat: Während die Schüler die Pisa-Tests früher auf Papier und mit einem Bleistift lösten, beantworteten sie die Fragen nun erstmals mit dem Computer.

Endlich, könnte man sagen. Wir schreiben das Jahr 2016, Herr Wolter.

Noch ist viel zu wenig erforscht, wie Computertests aufgebaut sein müssen, damit sie den Forschungsgegenstand akkurat erfassen. Wir wissen nicht, ob wir die Fähigkeit der Schüler testen, mit Computer umzugehen, ihre Motivation, am Test teilzunehmen, oder wirklich ihr naturwissenschaftliches Wissen und ihre Schreib- und Lesefähigkeit, wie es unser Ziel wäre.