Über die Sowjetunion reden? Das mache er gerne, aber nicht bei einem Kaffee. Dazu brauche es mehr Zeit, ein Abendessen mindestens, sagt Andrei Karpatchev am Telefon und lädt zu sich nach Hause ins basellandschaftliche Hölstein ein. Auf dem Esstisch stehen russische Piroschki und Schwarztee. Andrei nimmt einen Schluck und sagt: «Wir wollen die Sowjetunion zurück, und zwar so, wie Stalin sie geschaffen hatte.» Neben ihm sitzt seine Freundin Tatjana Schmid und nickt. Beide, Andrei und Tatjana, sind in der Sowjetunion aufgewachsen: Er im heutigen Kasachstan, sie in der Ukraine. Beide waren mit Schweizern verheiratet. Und für beide ist der 25. Dezember, der Tag, an dem die Sowjetunion unterging, ein Trauertag.

Hinter Andrei im Bücherregal steht neben Hunderten russischen Büchern und ein paar Bierflaschen ein Foto des jungen Putin, daneben ein Buch mit dem Titel «Wieso Nationen scheitern». Wieso ist die Sowjetunion denn gescheitert, Andrei? «Wegen dem Verräter Gorbatschow», sagt Andrei. Als Gorbatschow 1986 sein Wirtschaftsprogramm Perestroika lancierte, studierte Andrei an einer der besten technischen Hochschulen der Sowjetunion in Moskau. Er interessierte sich für Verteidigungssysteme und hatte grosse Ambitionen, in der sowjetischen Industrie Karriere zu machen. «Das Land funktionierte damals hervorragend, die Industrie war absolut Hightech», sagt Andrei.

Glitzerzeug statt Marine-Kanonen

Mit seiner Amerika-freundlichen Wirtschaftspolitik habe Gorbatschow das aber alles zerstört. «Statt Marine-Kanonen produzierten plötzlich alle nur noch Zigarettenpäckchen für Philipp Morris. Statt Hightech-Geräten stellten wir nur noch glitzernden Plastikschrott her.» Gorbatschow und die Amerikaner, an die er die Sowjetunion verraten habe, hätten das Land «konsequent zerstört», sagt Andrei. Das lukrative Ölgeschäft wurde vom Staat verkauft. Von Amerika gesteuerte Marionetten hätten die Ölindustrie übernommen. «Russland wurde ausgeraubt, das Land wurde aufgegeben», sagt Andrei. Seine Miene ist ernst, der Tee in seiner Tasse wird kalt und Andrei kommt in Fahrt.

Wie war es denn, das Leben in der Sowjetunion, bevor alles bachab ging? «Auch wenn Sie das jetzt nicht glauben wollen: Die Kulturförderung, das Schulsystem und das Gesundheitssystem waren viel besser als heute in der Schweiz.» Das meine er nicht als Beleidigung. Er habe nichts gegen die Schweiz, schliesslich habe er selber drei Schweizer Kinder. «Ich habe also mehr Schweizer auf die Welt gestellt als der durchschnittliche Schweizer Familienvater», sagt Andrei. Aber zurück zur Sowjetunion. «Da gehörte die Kultur dem Volk. Wir konnten günstig ins Ballett, lasen in der Schule alle Klassiker der Weltliteratur und hatten einen Musikunterricht, der den hier in der Schweiz in den Schatten stellt.» Wenn er in der Schweiz mit seinen Kindern mal ins Theater wollte, dann habe das jeweils ein Vermögen gekostet. «Das darf nicht sein, das hat man in der Sowjetunion verstanden.»

Statt ein Auto nur ein Kilo Zucker

Verstanden hat man auch, wie man die Kinder zum Lernen animiert. «Es gab Clubs für Nachwuchsradiotechniker, für Programmierer, es gab Wettbewerbe und die Möglichkeit, an landesweiten Physik- oder Mathematikolympiaden teilzunehmen.» Schon in der 10. Klasse hätten sie Integralrechnungen gelöst und Schwimmen habe er so gut gelernt, dass er in der Badi heute noch immer kaum überholt wird.

«Und die Ferien», wirft Tatjana ein. «Im Sommer durften wir in die Pionierlager, konnten uns am Meer verlieben und am Abend in den Lagerdiscos tanzen.» Und die Buben durften in militärischen Sommercamps mit Kleinkaliberwaffen schiessen und ein bisschen Krieg spielen. «Die Kinder waren versorgt. In der Schweiz hingegen, da haben die Eltern fünf Wochen frei und die Kinder 13 Wochen Ferien. Wie soll das funktionieren?», fragt sich Tatjana. Als Krankenschwester trauert sie nicht nur dem Schulsystem, sondern auch der sowjetischen Gesundheitsversorgung nach. «Klar, die Geräte in den Spitälern waren alt. Aber die Ärzte waren top, die Abläufe effizient. Es ging vorwärts, weil man verhindern wollte, dass sich die Leute in den Spitalgängen zu lange stauten.»

Väterchen Staat sorgte sich um die sowjetischen Söhne und Töchter, keine Frage. Die fleissigen hatten gesicherte Karrieren vor sich. Wer das System respektierte, wurde vom System belohnt. Doch was ist mit all den Schreckensmärchen von überwachten Bürgern, langen Warteschlangen und kargen Wohnungen? «Stimmt schon, der Wohnraum war mit neun Quadratmetern pro Person knapp bemessen», sagt Andrei. Sein älterer Bruder habe extra früh ein Kind gezeugt, damit er eine grössere Wohnung erhielt. Und ja, Warteschlangen habe es gegen Ende der Sowjetunion gegeben. Propaganda aber: Sehr rar. «Die Medien waren staatlich kontrolliert und neutral. Klar musste man in den Prüfungen an den Schulen mal ein Lenin-Zitat einwerfen, um gut dazustehen. Aber was ist das schon?», sagt Andrei.

An den 25. Dezember 1991, den Tag, an dem die Sowjetunion ihren roten Geist endgültig aushauchte, hat er schreckliche Erinnerungen. «Ich bin aufgewacht als Ausländer in meinem eigenen Land. Am Abend vorher war ich noch sowjetischer Bürger in der Sowjetunion. Plötzlich war ich Kasache in Russland, unerwünscht, ohne Perspektive.» Er hatte kaum Geld und hungerte sich Anfang der 90er durch die Studienjahre. Die Inflation raubte seiner Mutter die Ersparnisse. «Sie hatte 15 000 Rubel gespart, um mir ein Wolga-Auto kaufen zu können. Als wir das Geld bei der Bank abholten, konnten wir damit gerade noch ein Kilo Zucker kaufen.»

Putin könnte es richten

Nach seinem Studienabschluss liess Andrei alles liegen und kam in die Schweiz: wegen der wirtschaftlichen Perspektiven und des kaputten Hüftgelenks. Das Edelweiss auf seinem Hemd, ist das ein Symbol dafür, dass er hier Wurzeln geschlagen hat? «Nein, absolut nicht. Das Edelweiss erinnert mich an die Berge in Kasachstan», sagt Andrei und stimmt ein russisches Lied an. Wer Edelweisse finden wolle, der müsse weit marschieren, heisst es darin. Und jetzt? Kasachstan ist Kasachstan, die Sowjetunion ist nimmermehr. Was tun? «Ich wünsche mir, dass die ehemaligen Sowjetstaaten darüber abstimmen können, ob sie sich einem neuen Grossrussland anschliessen wollen», sagt Andrei und hört auf zu singen. Wenn Kasachstan diesen Schritt machte, dann ginge er sofort zurück. Tatjana nickt. Auch sie ginge, wenn Russland sich einst zurückholt, was ihm gehört. Der kräftige junge Mann, der auf dem Foto im Bücherregal mit stahlblauem Blick eine Vase töpfert, arbeitet daran.

