Seit 47 Ziehungen hat niemand mehr einen «Lotto-Siebner» gehabt. Am Mittwoch sind rund 64,3 Millionen Franken im Jackpot – so viel wie noch nie in der 46-jährigen Geschichte des Schweizer Zahlenlottos.

Das Lotto-Fieber hat die ganze Schweiz erfasst. Besonders in der Deutschschweiz, im Tessin und in Liechtenstein ist der Run auf die Lotto-Millionen gross. «Die Gleichung, je höher der Jackpot, desto höher der Einsatz, stimmt», sagt Swisslos-Mediensprecher Willy Mesmer. Die Chance auf den Jackpot ist mit 1:31 Millionen für den einzelnen Spieler zwar extrem klein – trotzdem ist eine solch lange Serie ohne Haupttreffer aussergewöhnlich.

1,5 Milliarden Dollar in den USA

Um in die Sphären der internationalen Lotteriegesellschaften zu kommen, braucht Swisslos aber noch eine sehr lange Pechsträhne seiner Spieler. In den USA gab es im Januar 2016 den grössten Lotto-Jackpot der Welt: 1,5 Milliarden Dollar. Drei Gewinner hatten die nötigen fünf Treffer plus Zusatzzahl im «Powerball-Spiel» und mussten sich das Geld letztlich teilen.