Die Schweiz und die ganze Weltgemeinschaft setzen sich mit dem Pariser Klimaabkommen ehrgeizige Ziele. Das ist nötig. Der Klimawandel ist bereits im Gange. Das Jahr 2016 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Und dies nach weltweiten Temperatur-Rekorden bereits in den beiden Vorjahren.

Im Zusammenhang mit der Energiestrategie 2050 will unser Land den Anteil energetischer Gebäudesanierungen auf jährlich zwei Prozent des Bestandes steigern. Selbst wenn dies erreicht würde, bedeutet das aber, dass die Klimabelastung im Gebäudebereich nur langsam sinkt. Entsprechend muss der Verkehrsbereich mehr beitragen. So wie das übrigens auch in Norwegen, in Holland, Österreich, Indien und China diskutiert wird.

Die Grünen wollen – mit diesem Ziel vor Augen – in erster Priorität unnötigen Verkehr vermeiden. Der verbleibende Verkehr soll möglichst verlagert werden auf Fuss- und Veloverkehr und auf den öffentlichen Verkehr. Doch auch dann wird es weiterhin motorisierten Individualverkehr geben. Dieser muss verträglicher gestaltet werden. Eine Umstellung auf Nullemissionsfahrzeuge schont das Klima, aber auch die Gesundheit der Menschen, welche direkt unter den Abgasen leiden. Elektro- oder Brennstoffzellen-Autos verringern zudem die Lärmbelastung.

Das Verbot für Neuzulassungen von Verbrennungsmotoren heisst nicht, dass an Neujahr 2025 alle Benziner und Dieselautos verschrottet werden. Autos, die bereits in Betrieb sind, sollen auch nach 2025 weiterfahren oder als Occasion weiterverkauft werden dürfen. Es wird darum sicher noch ein gutes Jahrzehnt dauern, bis Autos mit Verbrennungsmotoren tatsächlich verschwinden.

Umgekehrt schafft das Verbot sofort Innovationsanreize für die Herstellung von emissionsfreien Autos, auch im mittleren und tiefen Preissegment, für den Aufbau eines Strom-Tankstellennetzes und für die Ausrüstung vieler Parkplätze mit Stromanschlüssen. Damit würden Elektromobile, die am Mittag am Netz sind, sogar die Umstellung auf immer mehr erneuerbare Energien unterstützen: Ihre Batterien werden zur Speicherung der Stromspitzen durch die Solarenergie beitragen.

«Verbot hätte eine gigantische Wertvernichtung zur Folge»