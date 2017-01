Themawechsel. Im letzten Jahr kamen weniger Flüchtlinge ins Land als erwartet. Warum?

Weil wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Wir haben unsere Asylverfahren beschleunigt. Jene, die Schutz brauchen, dürfen bleiben. Umgekehrt schaffen wir abgewiesene Asylbewerber konsequent aus. Daneben beeinflussen aber natürlich auch immer externe Gründe die Zahl der Gesuche. Letztes Jahr sind zum Beispiel die grossen Flüchtlingsströme an uns vorbeigezogen.

In diesem Jahr stehen in Frankreich und Deutschland Wahlen an. Rechnen Sie damit, dass die europäische Migrationsabwehrfront verstärkt und die Schweiz als Zielland von Migranten attraktiver wird?

Mit Prognosen zu Asylzahlen sind schon einige danebengelegen. Ich bleibe deshalb lieber bei den Tatsachen. Und Tatsache ist: Letztes Jahr sind die Asylgesuche um einen Viertel zurückgegangen. Und wir setzen weiterhin alles daran, dass unser Asylwesen glaubwürdig und effizient bleibt.

Trotzdem möchte Bundesrat Ueli Maurer Militärangehörige an die Grenzen schicken. Zu Recht?

Das wird der Bundesrat beurteilen, sobald das Finanz- und das Verteidigungsdepartement einen Antrag stellen. Der Bundesrat hat einen Armeeeinsatz an der Grenze aber bereits mehrmals diskutiert und stets abgelehnt.

Ihr Parteikollege Rudolf Strahm nennt die Asyl-Kosten eine tickende Zeitbombe. Nun laufen Gespräche zwischen Bund und Kantone, die Kosten besser aufzuteilen.

Der Bund und die Kantone haben das-

selbe Ziel: Menschen, die als Flüchtlinge anerkannt oder vorläufig aufgenommen wurden, sollen rasch in den Arbeitsmarkt integriert werden. Das ist für die Flüchtlinge, aber auch für die Akzeptanz der Flüchtlingspolitik absolut zentral.

Heute übernimmt der Bund während der ersten sieben Jahre die Sozialhilfekosten für einen Flüchtling.

Setzt er die richtigen Anreize?

Für die Integration sind ja die Kantone zuständig. Auffallend ist, dass die Erwerbsquote von Flüchtlingen zwischen den einzelnen Kantonen recht unterschiedlich ist. Deshalb ist wichtig, zu wissen: Wer macht etwas besser? Wie kann man voneinander lernen? Wo kann man die Mittel optimal einsetzen – und wenn es mehr Geld braucht, wie soll dieses verwendet werden?

Aber die Kantone fordern deutlich mehr Mittel.

Wir sind uns mit den Kantonen einig, dass man die Geldfrage erst beantworten kann, wenn eine saubere Analyse vorliegt. Die Kantone arbeiten daran.

SP-Mitglied Nenad Stojanovic sammelt Unterschriften für ein Referendum gegen das Umsetzungsgesetz zur Zuwanderungsinitiative. Hoffen Sie, dass es zu Stande kommt?

Die Politik ist kein Wunschkonzert. Ich halte mich lieber an die Fakten. Fakt ist: Der Bundesrat hat sich für einen Gegenvorschlag zur Rasa-Initiative entschieden. Damit soll sich die Bevölkerung nochmals äussern können – und dieses Mal in Kenntnis davon, dass die EU mit uns nicht über eine Einschränkung der Personenfreizügigkeit verhandeln will.

Wie müsste man ein Nein zum Gegenvorschlag interpretieren?

Das lässt sich heute nicht abschliessend sagen. Denn ein Nein lässt immer vieles offen. Nehmen Sie das Nein zum Gripen: Die einen haben das Nein so verstanden, dass die Bevölkerung gar keine Kampfflieger will. Andere haben gesagt, das Nein habe nur dem Flugzeugtyp gegolten – also dem Gripen. Dritte wiederum haben das Nein so gedeutet, dass die Bevölkerung zwar Kampfjets will, aber nicht so teure. Es ist deshalb die Politik, die

klären muss, welche Konsequenzen aus dem Nein zu ziehen sind. Das wäre bei einem Nein zum Rasa-Gegenvorschlag nicht anders.