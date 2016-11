Nach Donald Trumps Wahl befassen sich Parteien in westlichen Demokratien mit der Frage, wie der Frust all jener aufgefangen werden kann, die sich vom System abgehängt oder übergangen fühlen. Sie wollen keine weiteren Wähler an den Populismus rechtsbürgerlicher Parteien verlieren.

Die SP hat nun eine erste Antwort vorgelegt: Stichwort Wirtschaftsdemokratie. Analog zur Politik soll der Bürger auch in Wirtschaftsfragen mitreden und vor allem mitbestimmen dürfen. «Es ist die krasse Ungleichheit, die reaktionären und fremdenfeindlichen Kräften weltweit als Nährboden dient», steht im Papier. Die SP antwortet darauf, indem sie den Reichtum rückverteilen, Finanzmärkte regulieren und sich für öffentliche Investitionen in der Wirtschaft einsetzen will.

Wie Kapitalismus überwunden wird

Zwanzig Massnahmen hat eine Projektgruppe unter der Leitung von SP-Vizepräsidentin Barbara Gysi ausgearbeitet. Von Mitbestimmungsrecht und Gewinnbeteiligung für Mitarbeiter, über Boden als Gemeingut, bis hin zu neuen Unternehmensformen, der Ausweitung des Service public und der Verwaltung von Pensionskassengeldern deckt das Papier ein breites Spektrum ab. Die SP knüpft damit an ihrem Parteiprogramm an, in welchem sie die «Überwindung des Kapitalismus» als Ziel formulierte.

Bereits vor sechs Jahren geizten auch Genossen nicht mit Kritik und ärgerten sich über die klassenkämpferische Ansage. Gleichwohl nahm eine Projektgruppe die Arbeit auf, um die «Überwindung des Kapitalismus» mit Inhalten zu füllen. Am Zukunftstag Anfang Dezember soll das Positionspapier der Partei zur Abstimmung vorgelegt werden.