2.Die Allesnutzer

Keine Regel ohne Ausnahme: Der Kanton Solothurn will die Gewinnsteuern massiv senken und trotzdem alle Ersatzinstrumente nutzen. Die Kantone, welche die Anwendung aller drei neuen Steuerinstrumente planen, sind jedoch rar. Diese Strategie bietet sich für Kantone an, die sich keine deutliche Senkung des Steuersatzes leisten können – wie Zürich. Denn teuer an der Reform sind nicht die Ersatzmassnahmen, sondern die generellen Steuersenkungen.

Mit den neuen Instrumenten können Firmen gezielt entlastet werden. Zürich will die maximale Entlastung von 80 Prozent ausreizen. Das führt dazu, dass künftig in Zürich forschungsintensive Firmen tiefer besteuert werden könnten als in Basel – obschon der ordentliche Steuersatz mit 18,2 wesentlich höher ist. Die Kombination von einem hohen Steuersatz und einer hohen Entlastungsgrenze kann den gleichen Effekt haben wie ein tiefer Steuersatz mit einer tiefen Entlastungsgrenze.

3.Die Vorreiter

Die USR wird für einige Kantone schwierig und teuer – doch längst nicht für alle. So haben Luzern, Ob- und Nidwalden mit ihren Gewinnsteuersätzen von unter 13 Prozent wenig Handlungsbedarf. Gleiches gilt für Kantone, mit einem geringen Anteil an privilegierten Statusgesellschaften.

Zwei Tendenzen

Beschlossen ist die Umsetzung nur in der Waadt. Dort stimmte die Bevölkerung mit 87 Prozent zu. Die Waadt ergänzte das Paket mit sozialen Massnahmen wie höheren Prämienverbilligungen oder Kinderzulagen. Die Waadt haben sich viele Kantone zum Vorbild genommen: Bislang planen acht Kantone, der Bevölkerung ein Zückerchen zu geben. Die Pakete fallen nicht überall gleich üppig aus. Im Vordergrund steht, dass sich Firmen stärker an Massnahmen in den Bereichen Familien und Bildung beteiligen.

Schliesslich zeigt sich noch eine zweite Tendenz. Die SP kritisiert an der nationalen Vorlage, dass das Parlament auf eine höhere Besteuerung der Dividenden verzichtet hat. Nur wer die zinsbereinigte Gewinnsteuer einführt, ist verpflichtet, Dividenden zu mindestens 60 Prozent zu besteuern. Selbst ohne diesen Zwang tendieren die Kantone jedoch dazu, Aktionäre künftig stärker zu besteuern.

Für den Zuger CVP-Ständerat Peter Hegglin nichts als logisch: «Die Kantone sind gut beraten, ausgewogene Vorlage auszuarbeiten.» Denn in jedem Kanton rede das Parlament mit und das Volk könne bei einem Referendum mitentscheiden. De ehemalige Präsident der kantonalen Finanzdirektoren sagt: «Die Kantone gehen verantwortungsvoll mit ihren Finanzen um». Der Finanzausgleich wirke zudem dämpfend auf den Steuerwettbewerb.