Funiciello versucht die Thematik differenzierter zu betrachten: "Es kommt immer auf den Kontext an, in dem solche Äusserungen fallengelassen werden", erklärt sie. Schliesslich sei es doch sehr unangenehm innerhalb einer Machtstruktur auf das Äussere reduziert zu werden. "Genau in solchen Fällen werden solche Kommentare sexistisch." Aus dem privaten Umfeld würde sie gerne Komplimente annehmen, aber nicht in einem professionellen Rahmen.

"Der Frau bleibt nichts anderes übrig"

Man müsse aber auch zwischen einfachen Komplimenten und sexuellen Straftaten klar unterscheiden, schaltet sich Steinemann wieder ein. "Ich werde dann zur Feministin, wenn ich in den Sonntagszeitungen von Vergewaltigungen lese, aber ein Teil der Täter ohne Strafe davonkommt." Dafür brauche es schärfere Gesetze – in sexisisch geprägten Situationen könne sich die Frau jedoch selber zur Wehr setzen.

Hier greift Gilli ein und merkt an, dass es Frauen in einem Abhängigkeitsverhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer nicht immer möglich sei, sich zu wehren und dass Sexismus aus diesem Grunde auch so weit verbreitet sei. "In solchen Situationen bleibt der Frau nichts anderes übrig, als dieses Abhängigkeitsverhältnis zu künden und einen neuen Arbeitgeber zu suchen", findet Steinemann und bringt damit Funiciello gegen sich auf.

"Ihr sagt jetzt zusammengefasst, das wenn eine Frau belästigt wird am Arbeitsplatz, muss sie gehen. Sie als Opfer muss gehen. Haben wir nicht vorher von Opferschutz gesprochen? Ich finde das wahnsinnig widersprüchlich, was sie hier gerade sagen", fährt sie die SVP-Politikerin an.

Ein Opfer müsse immer klar geschützt werden. Dabei sei es wichtig, nicht still zu bleiben und die Probleme im Privaten zu klären. "Der Hashtag zeigt, dass dies eine strukturelle Problematik ist und hier müssen wir ansetzen - nicht im Einzelnen. Mit dem Hashtag wehren wir uns."

Tamara Funiciello: Warum es einen Hashtag braucht: