Einseitige Kündigung droht

Peter Schaar von der Europäischen Datenschutz-Akademie sieht derweil das «gleichwertige Schutzniveau» für Nicht-Amerikaner in Gefahr. Es sei massgeblich, dass die Daten von europäischen Nutzern in den USA genauso gut geschützt werden, schrieb der frühere Datenschutzbeauftragte der deutschen Regierung in einer Analyse. Auch wenn sich Trumps Erlass zunächst gegen illegale Einwanderer richtet, bestünden «erhebliche Auswirkungen auf den transatlantischen Datentransfer». Gleichzeitig befürchtet Schaar, dass die Datenschutzabkommen von den USA einseitig aufgekündigt werden könnten.

Was heisst das nun für den «Privacy Shield» der Schweiz? Aus Sicht der Piratenpartei darf der Bundesrat das Datenschutzabkommen erst gar nicht in Kraft treten lassen. Die Piraten konzentrieren sich auf digitale Themen. «Der Erlass von Trump steht im direkten Widerstand zum Abkommen mit der Schweiz», sagt Co-Präsident Stefan Thöni. Das Recht auf den selbstbestimmten Umgang mit Daten rücke damit weiter in den Hintergrund.

Der eidgenössische Datenschützer Adrian Lobsiger wird künftig kontrollieren, ob die neuen Regeln eingehalten werden. Auf Anfrage bekräftigt er: «Wir werden genau beobachten, wie die US-Behörden das Abkommen umsetzen.» In der jetzigen Situation hält es Lobsiger aber für falsch, voreilige Schlüsse zu ziehen.