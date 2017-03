Nun springt also Glarner in die Bresche, um den Kampf gegen die Reitschule weiterzuführen. Der SVP-Nationalrat hatte laut eigenen Angaben zwar nichts mit der «Wir sind direkte Demokratie»-Veranstaltung zu tun. Deren Absage aber nimmt er als politischen Steilpass für seine Kampagne gerne an. Glarner unterstellt der Stadt Bern, sie unterstütze die gewaltbereiten Demonstranten aus dem Umfeld der Reitschule aktiv. «Die Polizei könnte das Problem an einem einzigen Nachmittag lösen, wenn man sie machen liesse. Aber der unfähige Sicherheitsdirektor und der sozialistische Stadtpräsident lassen das nicht zu.»

Der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried wollte Glarners Vorstoss und seine Vorwürfe auf Anfrage der «Nordwestschweiz» nicht kommentieren.