Es ist nicht das erste Mal, dass der Bund mit Krediten für Hochseeschiffe Millionen verbrennt. In den Fünfzigerjahren erschütterte die bis heute nicht restlos geklärte Nautilus-Affäre das Land. Damals steckte der Bund Millionen in Schiffe eines Unternehmens von CVP-Ständerat Bixio Bossi, bevor dieses kollabierte. Die Nautilus-Schiffe gingen dann für wenig Geld an eine andere Gesellschaft. Bossi erhob schwere Vorwürfe gegen Max Iklé, den damaligen Finanzchef des Bundes.