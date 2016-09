Produkte, die in diesem Vergleich berücksichtigt wurden, beinhalten alle, dass die Fernsehinhalte noch eine Woche im Nachhinein zeitversetzt abgerufen werden können. Mit 80 Franken bietet Sunrise das günstigste Angebot an.

Durch den neuen Grundanschluss belaufen sich die Kosten bei UPC auf 93 Franken. Swisscom verlangt mit 114 Franken am meisten, bietet jedoch mit 100 Mbit/s den in diesem Vergleich schnellsten Internetanschluss an.

Kunden müssen aktiv werden

Vom neuen UPC-Angebot profitieren die Kunden nicht automatisch. Der neue Grundanschluss muss direkt bei UPC bestellt werden. Mieter beziehen den bisherigen Anschluss oft über ihren Vermieter, der diesen über die Nebenkosten abrechnet. Daher müssen in diesem Fall die Mieter den Grundanschluss bei ihrem Vermieter kündigen. In der Regel gilt laut UPC eine Kündigungsfrist von zwei Monaten.

Das Fazit der Konsumentenschützer: Mit dem neuen Grundangebot werden die Gesamtkosten für die Kunden transparenter, denn bisher ging oft unter, dass nebst den Kosten für ein bestimmtes Produkt von UPC zusätzlich der Kabelanschluss via Nebenkostenabrechnung verrechnet wird. (oli)