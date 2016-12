Der Waldbrand in der Tessiner Leventina konnte im Laufe des Mittwochs unter Kontrolle gebracht werden. Ein Dutzend Feuerwehrleute wurden für die Überwachung in der Nacht auf Donnerstag eingesetzt. Die Löscharbeiten sollen am Morgen fortgesetzt werden. Im Einsatz im Tessin standen am Mittwoch zwei Super Pumas der Armee sowie zwei weitere Helikopter.

Lage in Graubünden angespannt

Während die Gefahr im Tessin gebannt ist, kämpfen die Einsatzkräfte in Graubünden immer noch gegen Brände in zwei verschiedenen Wäldern. Die Lage ist laut der Kantonspolizei angespannt, aber unter Kontrolle.

Nachlassende Winde hätten die Situation im Gebiet zwischen Mesocco und Soazza beruhigt, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstagmorgen. Trotzdem musste in der Nacht die Hauptstrasse H13 erneut wegen Steinschlaggefahr gesperrt werden.