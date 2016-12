Noch heute werden die Zahlen des BFS gebraucht, um Wähler von einer bestimmten Politik zu überzeugen. Was auch in Ordnung ist, für das sind die Fakten da – als Entscheidungsgrundlage. Doch Ulrich ist sich eines bewusst: «Viele Politiker suchen einfach nach Statistiken, die ihnen passen und nützen.» Andere würden in die Zahlen des BFS noch ihre persönlichen Erfahrungen reinfliessen lassen. «Auch wird längst nicht immer kenntlich gemacht, dass die Zahlen von uns sind.» Entscheidend sei in solchen Fällen die Medien- beziehungsweise Statistikkompetenz des Bürgers. «Schaut er auf die Quelle und wie die Statistik erhoben wurde?»

Vorbild Kanada

Früher sah das BFS seine Arbeit beendet, sobald eine neue Statistik und die dazugehörige Pressemitteilung publiziert waren. «Heute reicht das nicht mehr», sagt Ulrich. Die moderne Kommunikation und insbesondere das Aufkommen der sozialen Medien haben die Ausgangslage verändert. «Dem müssen wir Rechnung tragen.»

Zukünftig möchte das BFS vermehrt nicht mehr nur der Informationsvermittler sein, sondern auch den Dialog suchen. Am liebsten wie in Kanada, doch dafür würden definitiv die Mittel fehlen. Das statistische Büro in Kanada sucht nach der Herausgabe eines Communiqués vier Mal am Tag die Social-Media-Kanäle ab und nimmt aktiv an den Diskussionen über die publizierten Statistiken teil – ergänzt und stellt Dinge klar. Doch: «Die Kanadier haben alleine für die Kommunikation 120 Leute, das ist nicht vergleichbar mit den Mitteln des BFS», sagt Ulrich. Für die Kommunikation setzt das BFS derzeit 750 Stellenprozente ein. «Dennoch möchten wir vermehrt eine gewisse Verantwortung über die Publikation hinaus übernehmen.» Einen genauen Plan gibt es aber noch nicht.

In geringem Umfang reagiert das BFS schon seit einigen Jahren. Auf ihrer Website publiziert die Behörde Stellungnahmen, falls Fehlinterpretationen, Bedarf an Ergänzungen oder Kritik dies erfordern. Doch diese sind auf der Website so gut versteckt, so zurückhaltend formuliert und so selten, dass es einer Alibiübung gleichkommt. Im laufenden Jahr wurde bisher eine Stellungnahme veröffentlicht.