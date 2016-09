Wenn EU-Kommissions-Präsident Jean-Claude Juncker am Montag in Zürich eintrifft, wird ihn die Bevölkerung kaum mit der gleichen Begeisterung empfangen wie Winston Churchill vor 70 Jahren. Als der britische Staatsmann ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Schweiz besuchte, strömten die Menschen zu Tausenden auf die Strassen. In seiner berühmten Europa-Rede in Aula der Universität Zürich rief Churchill die Kriegsmächte am 19. September 1946 zur Versöhnung auf. Am selben Ort will Juncker heute über die Zukunft der Europäischen Union sprechen.

Für die Schweiz ist der Besuch aber noch aus einem anderen Grund von grosser Bedeutung: Vor seinem Auftritt wird sich Juncker mit dem Schweizer Bundespräsidenten Johann Schneider-Ammann treffen, um mit ihm über die Masseneinwanderungsinitiative zu sprechen.

Harzige Suche nach Lösung

Die Fronten zwischen der Schweiz und der EU sind wenige Monate vor Ablauf der Umsetzungsfrist verhärteter denn je. Während Brüssel eine Einschränkung der Personenfreizügigkeit ausschliesst und im Gegenteil eine noch stärkere Einbindung der Schweiz durch ein institutionelles Rahmenabkommen fordert, muss der Bundesrat die Initiative in irgendeiner Form umsetzen, ohne damit die bilateralen Verträge zu gefährden.

Einen möglichen Ausweg aus der Pattsituation hat die staatspolitische Kommission des Nationalrates vorgezeichnet. Sie will die Initiative mit einem «Inländervorrang light» umsetzen: einer Pflicht für Unternehmen, in Zeiten hoher Zuwanderung offene Stellen den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) zu melden. Diese Woche wird der Nationalrat erstmals darüber debattieren.

Die Befürworter des Vorschlags sehen im «Inländervorrang light» einen guten Weg, um die Masseneinwanderungsinitiative mit der Personenfreizügigkeit in Einklang zu bringen. Die Gegner, notabene die SVP, kritisieren das Vorgehen hingegen als Verfassungsbruch: Artikel 121a der Bundesverfassung verlange ausdrücklich eine Begrenzung der Zuwanderung mit Höchstzahlen und Kontingenten.

Von «pseudo» bis «pragmatisch»

Über das Wochenende wetzten die beiden Lager noch einmal die Klingen. Auch Stimmen aus dem Ausland und Bundesräte meldeten sich zu Wort. Eine Übersicht: