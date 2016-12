Dies ist frühestens mit dem Eisenbahn-Ausbauschritt 2030/35 möglich, wie der Bundesrat in einem am Freitag veröffentlichten Bericht festhält. Die Botschaft dazu stellt er für Ende 2018 in Aussicht. Dieses Vorgehen haben das Bundesamt für Verkehr, die Kantone Basel-Landschaft und Jura sowie die SBB vor einem Jahr vereinbart.

Die direkten Verbindungen Basel-Biel-Lausanne waren Ende letzten Jahres wegen des Ausbaus des Bahnknotens Lausanne - Renens eingestellt worden. Seither müssen Reisende in Biel umsteigen. Mit einem Postulat von Claude Hêche (SP/JU) hatte der Ständerat über das Angebot auf der fraglichen Strecke Auskunft verlangt.